Padovan: "Se non segni non vinci, Giroud è stanchissimo"

vedi letture

Critiche da parte di Giancarlo Padovan, quest'oggi ai microfoni di Sky Sport: "Se fosse arrivato Taremi sarebbe lui il titolare, il Milan ha un problema importante sotto porta, mancano i gol di Leao e Giroud. Nel calcio se non segni non vinci, e i rossoneri fanno fatica in questo momento. Contro il Napoli servirà cambiare atteggiamento offensivo, questa è una squadra che è costruita per fare gol, ma non li fa".