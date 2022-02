Padovan: "Siamo in una fase decisiva della stagione e il Milan ha fatto un grave errore"

Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così il pareggio di ieri sera tra Salernitana e Milan: "Per i rossoneri sono tre passi indietro, dieci passi indietro e in più c'è la possibilità di aver perso il primo posto, e poi forse anche lo scudetto. Questi due punti servivano come il pane per mantenere il vantaggio e rimanere addosso all’Inter. Non ha messo pressione, una prova di immaturità e superficialità in alcuni giocatori. Sarà un risultato che peserà molto nel rendiconto finale. Già domani il Napoli può raggiungere il Milan, l’Inter può superarlo questo pomeriggio. Siamo in una fase decisiva e il Milan ha fatto un errore grave e grossolano”.