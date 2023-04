Padovan: "Sono convinto che il Napoli andrà avanti in Champions"

A Radio Napoli Centrale , nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giancarlo Padovan . Ecco le sue parole riportate da tuttonapoli.net: "Tra dire che il Napoli va avanti e dire che il Napoli vince la Champions c’è di mezzo il mare, ma io ne sono convinto. La partita mi ha detto che il Napoli ha più possibilità di passare perché ha giocato meglio, è più squadra, ha avuto più occasioni, nel finale aveva il pareggio nei piedi in 10 contro 11 e Maignan gliel’ha negato. Per me, a Napoli si partirà da 0-0.

Arbitro disastroso a partire dalla mancata ammonizione a Leao, non credo nella malafede, penso proprio che sia scarso, un arbitro che non puoi mandare in queste partite. Ha sbagliato l’arbitro e chi l’ha mandato. In ogni caso è stato un bello spettacolo, hanno giocato alla pari, il Napoli ha fatto di più e meglio, chi ha visto quella partita non può lamentarsi del calcio italiano".