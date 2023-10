Padovan: "Stasera in campo ci potrebbero essere 4 americani, non è mai successo in Serie A"

Giancarlo Padovan, in diretta su Sky Sport 24, parla della possibilità di vedere 4 giocatori in campo dall'inizio, Pulisic, Musah, McKennie e Weah, in Milan-Juve di questa sera: “In mezzo gioca Adli, con il rientrante Krunic in panchina: soluzioni ne hanno. I due dietro a Giroud sono un portento, secondo me Pulisic è un giocatore molto intelligente. In campo ci potrebbero essere 4 americani, non è mai successo in Serie A.

È una cosa da rimarcare perché sta succedendo qualcosa di nuovo anche nel calcio italiano: andiamo a cercare nuove frontiere. Avere quattro americani in campo in passato sarebbe potuto sembrare una diminutio, oggi è una cosa significativa ed importante”.