Padovan su De Ketelaere: "Va aspettato, un gol potrebbe aiutarlo a sbloccarsi"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervenuto a SkySport24, Giancarlo Padovan ha commentato così le difficoltà di Charles De Ketelaere: "Bisogna continuare ad aspettarlo e credo che anche il Milan abbia questo pensiero. Non lasciando traccia, ma sia per la spesa che per la giovane età va aspettato. E' una stagione di ambientamento. Secondo con un gol potrebbe aiutarlo a sbloccarsi. Deve sentire più fiducia, non la sente ancora, ma purtroppo non se l'è meritata".