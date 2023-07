Padovan su Dia: "Mi sorprende che il suo nome sia passato sottotraccia"

Giancarlo Padovan, intervenuto negli studi di Sky Sport 24 in occasione di Calcio Mercato, ha parlato di Boulaye Dia la cui clausola rescissoria di 25 milioni scadrà domani. Queste le sue dichiarazioni sull'attaccante della Salernitana accostato negli scorsi giorni anche al Milan: "Io prenderei Dia in una grande. Mi sorprende che il suo nome sia passato sottotraccia perché ha fatto un grande campionato e lo ha fatto nella Salernitana. Ha giocato in Italia e i suoi costi non sono proibitivi".