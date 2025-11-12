Padovan su Gimenez: "Presto si riscatterà, mi sembra strano che il suo rendimento sia questo"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto sui più caldi temi d'attualità in Serie A, soffermandosi anche sul delicato discorso degli attaccanti, particolarmente in difficoltà in questo inizio di stagione.
David, Ferguson e Gimenez: chi si riscatterà?
"Gimenez, perché mi sembra strano che il suo rendimento sia questo. E' un giocatore per il quale condivido l'opinione di molti colleghi secondo cui è forte. Non è un fenomeno ma può essere funzionale al gioco del Milan".
