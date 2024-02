Padovan su Jovic: "Fa gol pesanti e decisivi. Se va avanti così il Milan fa bene a tenerlo"

Tra i giocatori del Milan più in forma in queste ultime settimane, c'è sicuramente Luka Jovic, in gol anche nell'ultima gara di campionato dei rossoneri contro il Frosinone. Giancarlo Padovan, ai microfoni di SkySport24, ha rilasciato queste parole sull'attaccante serbo: "Jovic fa gol pesanti e decisivi. Non avrei scommesso un euro su di lui dopo la prima parte di stagione. Mi chiedevo perchè il Milan lo avesse preso e lui ora mi ha risposto a suon di gol.

Quando lo mette in campo lui segna e il Milan ha vinto delle partite anche grazie a lui. E' compatibile con tanti attaccanti rossoneri. Se va avanti così il Milan fa bene a tenerlo".