Padovan su Leao: "E' da un pò che non incide, è anche lui in discussione"

Giancarlo Padovan, ai microfoni di Sky Sport, critico su Leao e compagni: "Leao non segna da un mese e quind anche lui è in discussione, ma cosa può fare quando la squadra è piatta e ferma? C'è poco da fare, è uno sport di squadra. Onestamente non so come il Milan potrà battere il Paris martedì sera. Infortuni? Va bene, è vero, ma anche qui c'è qualcosa che non va, questa squadra è troppo i difficoltà".