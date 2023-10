Padovan su Leao: "Non può sempre fare tutto lui, il calcio è un gioco di squadra"

Importanti parole da parte di Giancarlo Padovan a Sky Sport nei confronti di Rafael Leao: "Non è ancora un giocatore capace di vincere da solo le partite, anche lui va aiutato e supportato in campo. Il paragone con Mbappè è sbagliato, magari il portoghese diventerà come lui, magari no, può ancora crescere ma deve volerlo lui. Nel calcio si gioca da squadra, Pioli dovrebbe mettere Leao nelle giuste condizioni di fare gol, ma è un tema che deve rivedere anche lo stesso Leao, forse alle volte un pò indolente".