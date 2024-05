Padovan sul futuro di Pioli: "E' l'alternativa a Gasperini a Napoli. Al 98% ti porta in Champions, e per gli azzurri potrebbe essere importante"

Nel corso del pomeriggio di SkySport 24 il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su quello che potrebbe essere il futuro di Stefano Pioli nella prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

Dove va Pioli? Dove lo vedresti bene?

"E' l'alternativa a Gasperini a Napoli. Non dico che lo vedrei bene, perché secondo me Pioli è l'allenatore giusto per costruire ma non necessariamente per vincere. Secondo me lui fa fatica in qualsiasi piazza, e l'ha fatta anche al Milan, a vincere qualche trofeo. Non era il Milan migliore ed è riuscito a vincere uno Scudetto, ma questo Napoli è disastrato assai, che farà tabula rasa. Una cosa mi sento di dire: Stefano Pioli al 98% ti porta in Champions, e questo per un Napoli che non fa le coppe quest'anno è molto importante".