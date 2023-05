Padovan sul Milan: "A fine stagione la proprietà farà una valutazione su Maldini e Pioli"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giancarlo Padovan, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così il momento del Milan dopo l'eliminazione dalla Champions League: "A fine stagione la proprietà farà una valutazione su Maldini e Pioli. Qualcuno ha sbagliato in questa stagione: o ha sbagliato Pioli o era sbagliato il mercato. Io penso che ci sia un concorso di colpe. Qualche momento alto c'è stato, come la doppia sfida in Champions League contro il Napoli, ma alla fine il Milan non ha raccolto quasi nulla".