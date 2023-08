Padovan: "Taremi sarebbe importante per il Milan, può creare concorrenza"

Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato a Sky Sport di Taremi, nomi accostato al Milan per il vice Giroud: "Taremi è un titolare, è uno che fa gol. Sarebbe molto importante per il Milan: non è solo un'alternativa e può creare concorrenza; se è interna e sana può far bene"