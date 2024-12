Padovano: "Società in confusione: Fonseca lasciato solo"

Ospite dello Sky Calcio Club di Sky Sport 24 è stato l'ex calciatore Michele Padaovano che ha parlato della situazione legata a Paulo Fonseca: "La società è in confusione. Questa è una scelta più dettata da un richiamo dei tifosi. Stasera ho visto un MIlan che giocava bene, che ha proposto un buon calcio: questo è il momento peggiore per mandarlo via. Se lo avessero fatto due mesi fa o a inizio stagione avrebbe avuto un senso. Adesso per me non ha tanto senso: Fonseca è un uomo solo e lasciato solo dalla società. Le grandi squadre le costruisci dal club che non mi sembra forte in questo momento".

Questo il tabellino della sfida valevole per il 18° turno di campionato tra Milan e Roma che si è giocata a San Siro:

MILAN - ROMA 1-1

Marcatori: 16' Reijnders (M), 23' Dybala (R)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Terracciano (dal 45' Bennacer); Chukwueze (61' Abraham), Reijnders, Jimenez; Morata (86' Camarda). A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Zeroli, Tomori, Liberali, Pavlovic, Bartesaghi. All. Paulo Fonseca.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels (dal 45' Celik), N'Dicka; Saelemaekers (78' El Shaarawy), Kone (dal 45' Pellegrini), Paredes, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk (86' Shomurodov). A disp. De Marzi, Marin, Abdulhamid, Soulé, Hermoso, Dahl, Le Fee, Baldanzi, Zalewski, Sangare. All. Claudio Ranieri.

Arbitro: Fabbri.

Recupero: 2' 1T, 4' 2T

Ammoniti: 4' Konè (R), 13' Hummels (R), 43' Theo (M), 44' Morata (M), 67' Paredes (R), 71' Celik, 82' Reijnders, 94' Gabbia

Espulsi: 43' Fonseca (M)

Note: espulso Benetti, vice di Claudio Ranieri, nel corso del primo tempo