Padre Neymar: Col Barca c'è trattativa

(ANSA) - ROMA, 11 SET - La telenovela fra Neymar e il Barcellona, anche dopo la chiusura del mercato, prosegue. Sulla vicenda è tornato il padre del calciatore del PSG, Neymar Santos Sr., che, in un'intervista rilasciata al Mundo Deportivo, ha dichiarato: "I due club (Barca e PSG, ndr) sono ancora al lavoro, perché un brasiliano - come unico obiettivo - ha quello di vivere dove è più felice. A Barcellona mio figlio lo era molto. Quando gli è stato chiesto se tornava in Catalogna, gli sono spuntate le lacrime agli occhi". La trattativa fra i Neymar e il Barcellona, per il ritorno in blaugrana dell'attaccante, proseguirà nei prossimi mesi e fino a gennaio, quando si aprirà la finestra invernale della campagna trasferimenti.