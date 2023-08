Paganin: "Il Milan ha un interno molto bravo a costruire e a rifinire e uno bravo ad inserirsi"

vedi letture

Massimo Paganin, commentatore tecnico per Monza-Milan su Mediaset, si è così espresso commentando la prestazione dei rossoneri: "Ha fatto molto bene Pulisic, ha dimostrato la sua personalità. Bene anche Reijnders e Loftus-Cheek, li ha menzionati anche Leao. Il Milan ha cambiato sistema di gioco quest'anno, passando al 4-3-3 con un interno molto bravo a costruire e a rifinire come Reijnders e l'altro interno bravo ad inserirsi come Loftus-Cheek".