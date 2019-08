Paolo Paganini, intervenuto a TMW Radio, ha commentato le mosse del mercato estivo rossonero, dicendosi poco convinto dalle scelte della dirigenza: "È il #calciomercato delle plusvalenze. Il Milan ha ceduto Cutrone, prodotto del settore giovanile, e sta per spendere 50 milioni per Correa: non vedo molto senso in tutto ciò".