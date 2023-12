Pagella Gazzetta: Maignan, Tomori e Chukwueze i migliori. Loftus-Cheek in difficoltà

Nel Milan che ieri ha battuto il Newcastle, sono tre i giocatori che, secondo La Gazzetta dello Sport, meritano il voto più alto in pagella (7): si tratta di Maignan, autore di una parata pazzesca su Guimaraes, Tomori, che nel primo tempo salva un gol già fatto, e Chukwueze, il quale ha segnato il gol vittoria nella ripresa. Mezzo voto in meno, ma prestazione assolutamente positiva, per Theo Hernandez, Florenzi e Jovic.

Sufficienza per piena per tutti gli altri (Calabria, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao e Pobega), mentre Musah ha preso 5,5. Il voto più basso spetta però a Loftus-Cheek che ha preso 5: l'inglese ha fatto fatica in mezzo al campo e ha sofferto parecchio la fisicità di Joelinton.