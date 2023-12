Pagella Gazzetta: nessuna insufficienza, Simic il migliore in campo

Il Milan ha giocato un'ottima partita ieri contro il Monza e per questo non ci sono insufficienze nelle file rossonere nelle pagelle odierna della Gazzetta dello Sport. Il migliore in campo è stato Simic che ha debuttato in gare ufficiali in prima squadra con un gol: per lui un bel 7,5.

Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettanto positiva, per Maignan, Reijnders e Leao. Hanno invece preso 6,5 Tomori, Kjaer, Florenzi, Theo Hernandez, Pulisic, Giroud e Okafor. Sufficienza piena (6), infine, per Loftus-Cheek e Bennacer.