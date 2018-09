Pagelle Gazzetta - Bakayoko utile, Bertolacci flop

Secondo le pagelle stilate dalla Gazzetta dello Sport, Gonzalo Higuain (voto 6.5) è stato il migliore in campo nella sfida tra Dudelange e Milan. "Cutrone lo costringe agli straordinari - si legge - e lui timbra ancora". Bene anche Bakayoko e Castillejo (6.5 per entrambi). Il francese "si produce in una doppia fase intelligente e utile", mentre lo spagnolo "a volte pasticcia ma è sempre nel vivo del gioco". Sufficiente la prestazione di Reina, Abate, Romagnoli, Laxalt, Kessié e Caldara, quest’ultimo "ancora lento e impreciso in impostazione, ma ok in marcatura". Mare José Mauri (voto 5.5), ma il peggiore è Bertolacci (5), autore di una "prova opaca, con poche indicazioni".