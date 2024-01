Pagelle Gazzetta: bene Theo, Reijnders e Leao, male Jovic, Loftus-Cheeke e Jimenez

Sono stati Theo Hernandez, Leao e Reijnders, secondo La Gazzetta dello Sport, i migliori in campo ieri nelle file rossonere nel match di Coppa Italia perso contro l'Atalanta a San Siro: i tre, che sono stati protagonisti dell'azioni del gol del Milan (l'olandese ha avviato l'azione, il francese ha fatto assist, mentre il portoghese ha segnato), si sono meritati un 6,5. Sufficienza piena (6) invece per Maignan, Calabria, Gabbia e Simic.

Mezzo voto in meno per Musah, Pulisic, Kjaer e Terracciano. Il voto più basso (5), infine, la Rosea lo ha dato a tre giocatori: Jovic, che non si è praticamente mai visto, Loftus-Cheek, anche lui invisibile ieri, e Jimenez, ingenuo ad entrare così in area in occasione del rigore su Miranchuk.