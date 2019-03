Pagelle Gazzetta - Bentornato Biglia, Paquetà in calo fisico

Lucas Biglia, secondo La Gazzetta dello Sport, è stato il migliore in campo nel match di ieri contro il Chievo. Voto 7 per l’argentino che, oltre al gol, "sradica palloni ai veneti e imposta con la consueta calma". Bene anche Romagnoli, Castillejo, Calhanoglu e Piatek (6.5 per loro), così come Donnarumma, Musacchio, Laxalt, Calabria e Kessié (sufficienza piena). Male, invece, Paquetà (in calo fisico) e Suso (ancora lontano dai suoi standard), che non vanno oltre il 5.5 in pagella. Ma il peggiore è Conti (voto 5), che commette un "errore veramente grave" in occasione del momentaneo pari di Hetemaj.