Pagelle Gazzetta: Calha, Gigio e Hauge i migliori, molto male Krunic

Nella pagelle della Gazzetta dello Sport dopo Milan-Celtic di ieri sera, sono tre i rossoneri che si meritano il voto più alto (7,5): si tratta di Gigio Donnarumma, autore di alcune parate decisive, Calhanoglu, in gol su punizione, e Hauge, il quale ha segnato un gol e regalato una assist perfetto per la quarta rete milanista di Diaz. Il giovane attaccante spagnolo, entrato in campo nella ripresa, ha preso un bel 7, mezzo voto in meno invece per Kessie, Castillejo e Romagnoli. Sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che Dalot (5,5), Rebic (5) e Krunic (4).