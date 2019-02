Pagelle Gazzetta - Che risposta da Castillejo. Conti senza paura

Samu Castillejo (voto 7) è stato il migliore in campo, secondo La Gazzetta dello Sport, nel match contro l’Empoli. Lo spagnolo "entra in tutti e tre i gol e da una risposta importante per una seconda linea come lui". Ottima anche la prestazione di Piatek, così come quella di Calhanoglu (7 per entrambi). Stesso voto per Conti, che non ha "nessuna paura a metterci la gamba". Bene anche Romagnoli, Rodríguez, Bakayoko e Paquetà (6.5 per loro). Sufficienza piena, infine, per Donnarumma, Musacchio. Borini e Cutrone.