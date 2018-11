Pagelle Gazzetta: Cutrone, Calhanoglu e Suso i migliori, deludono Bertolacci e Halilovic

Secondo La Gazzetta dello Sport, a meritarsi il voto più in alto in pagella per il match contro il Dudelange sono stati Cutrone, Calhanoglu e Suso, i quali hanno preso un bel 7: il primo è stato l'anima dell'attacco rossonero, il turco è salito in cattedra nella ripresa ed è tornato finalmente al gol, mentre l'ingresso in campo dello spagnolo è stato decisivo per ribaltare la partita. Mezzo voto in meno per Borini e Josè Mauri. Sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per Laxalt (5,5), Higuain (5,5), Halilovic (5, debutto deludente) e Bertolacci (5, sostituito tra i fischi).