Pagelle Gazzetta: Cutrone e Suso i migliori, in gol anche Higuain. Calabria sbaglia su entrambi i gol della Samp

Il Milan è tornato alla vittoria dopo due ko di fila e lo ha fatto battendo la Sampdoria grazie alle reti di Cutrone, Suso e Higuain. I primi due, secondo La Gazzetta dello Sport, sono stati i migliori in campo e si sono meritati un bel 7,5 in pagella. Ottima prestazione anche del Pipita (7), mentre hanno preso mezzo voto in meno Romagnoli, Rodriguez e Laxalt. Sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per Musacchio (5,5) e Calabria (5), il quale ha responsabilità su entrambi i gol blucerchiati.