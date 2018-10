Pagelle Gazzetta: Gigio, errore decisivo. Bene Romagnoli, continua il momento-no di Calhanoglu

L’errore di Gigio Donnarumma in occasione del gol di Icardi è stato decisivo per la sconfitta del Milan e per questo il giovane portiere milanista si merita il titolo di peggiore in campo (4,5). Mezzo voto in più, ma prestazione altrettanto negativa, per Musacchio, Rodriguez, Cutrone e Calhanoglu, il cui momento-no, purtroppo, continua. 5,5 per Biglia, Bonaventura, Suso e Higuain, mentre hanno preso la sufficienza piena Calabria e Kessie. Il migliore in campo nelle file rossonere è stato invece Romagnoli, il quale si è meritato un bel 6,5 in pagella.