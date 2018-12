Pagelle Gazzetta - Gigio super, Suso il peggiore

Gigio Donnarumma, secondo La Gazzetta dello Sport, è stato il migliore in campo nel match di ieri tra Milan e Spal. Voto 7 per il portierone rossonero, che nel finale compie un miracolo sul colpo di testa a botta sicura di Fares. Bene anche Higuain (6.5), così come Zapata, Bakayoko ("Si conferma il più lucido"), Castillejo e Calabria (6.5 anche per loro). Sufficienza piena per Abate, Rodríguez, Kessié, Calhanoglu e Cutrone, voto 5.5 per Romagnoli, che permette a Petagna di "girarsi con troppa disinvoltura" in occasione del momentaneo vantaggio della Spal. Ma il peggiore dei rossoneri è Suso (voto 5), che si fa cacciare per doppia ammonizione nel finale.