Pagelle Gazzetta: Giroud e Calabria i migliori, male Reijnders, Theo, Romero e Pellegrino

Secondo La Gazzetta dello Sport, i migliori in campo ieri sera nel Milan che ha pareggiato 2-2 in casa del Napoli sono stati Olivier Giroud, autore di una doppietta, e Davide Calabria, che ha tenuto benissimo Kvara: per entrambi un bel 7 in pagella. Mezzo voto in meno, ma prestazione comunque positiva, di Tomori, Musah e Pulisic, mentre Kalulu ha preso 6. 5,5 per Maignan, Krunic e Leao, 5 infine per Reijnders, Theo Hernandez, Romero e Pellegrino.