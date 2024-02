Pagelle Gazzetta: Giroud il migliore, bene anche Gabbia, Leao e Jovic

Nelle pagelle odierna della Gazzetta dello Sport, il voto più alto spetta ad Olivier Giroud che è stato il migliore in campo nel Milan che ha battuto ieri sera 3-2 il Frosinone in trasferta: il francese ha segnato la prima rete milanista e poi ha regalato l'assist per la rete di Gabbia. Per questo si è meritato un bel 7,5. Ottima prestazione anche di Gabbia, Leao e Jovic, i quali hanno invece preso 7. Mezzo voto in meno per Adli e Bennacer.

Sufficienza piena (6) per Calabria e Kjaer, 5,5 invece per Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek e Okafor. Il voto più basso (5) è stato dato a Maignan, che si è fatto sorprendere in occasione del gol di Mazzitelli, e Theo Hernandez, che si è visto pochissimo in fase offensiva, mentre dietro ha sofferto Demba Seck.