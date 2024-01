Pagelle Gazzetta: Giroud il migliore, molto bene anche Maignan, Theo e Adli

vedi letture

Con un gol e un assist di tacco incredibile, è Olivier Giroud che si merita il premio di migliore in campo ieri sera in Milan-Roma secondo La Gazzetta dello Sport: il francese ha preso 7,5. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettanto positiva, per Maignan, decisivo nel primo tempo con una splendida parata su Celik, Theo Hernandez e Adli, autori delle altre due reti milaniste ai giallorossi.

6,5 per Gabbia, Kjaer, Reijnders e Pulisic, mentre hanno preso la sufficienza piena (6) Loftus-Cheek, Leao, Musah e Okafor. L'unica leggera insufficienza (5,5) è per Calabria, autore di una buona prestazione, macchiata però dall'ingenuo fallo da rigore su Pellegrini che ha riaperto per qualche minuto la partita prima del terzo gol rossonero di Theo Hernandez.