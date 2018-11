Pagelle Gazzetta: Kessie il migliore, bene anche Donnarumma, Zapata e Suso. Cutrone in difficoltà

Secondo La Gazzetta dello Sport, ieri contro la Lazio, Franck Kessie è stato il migliore in campo nelle file rossonere: il centrocampista rossonero, che ha propiziato la rete del momentaneo vantaggio del Milan, si è infatti meritato un bel 7 in pagella. Bene (6,5), poi, anche Donnarumma (due parete importanti su Immobile e soprattutto Wallace), Zapata (sicuro in difesa) e Suso (da lui nasce l'azione del gol milanista). Sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per Rodriguez (5,5) e Cutrone (5, si è visto poco e non è stato mai pericoloso).