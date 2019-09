Pagelle Gazzetta - Leao convince, Suso no

Donnarumma è stato il migliore del Milan nel derby secondo La Gazzetta dello Sport. Voto 6.5 per Gigio, che "tiene viva la sfida finché ci riesce". Bene anche Leao (6.5), che "stressa D’Ambrosio e Godin". Stesso voto per Theo Hernandez, entrato a metà ripresa "e subito vivo, assaltante, pungente". Queste sono le unite note liete del Milan, poi solo giudizi negativi. A cominciare da Piatek (voto 5), il peggiore secondo la rosea. Il pistolero "è triste, ha perso certezze e pensa troppo". Male anche Suso (5 anche per lui), egoista nel primo tempo quando ignora Leao e si fa murare da Asamoah. Stesso voto per Rodríguez e Calhanoglu, mezzo punto in più per tutti gli altri.