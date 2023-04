Pagelle Gazzetta: Leao, Diaz e Tonali i migliori, solo voti alti per i rossoneri

MilanNews.it

Sono molti alti i voti nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport dopo la vittoria del Milan per 4-0 sul campo del Napoli: i migliori in campo sono stati Leao, Tonali e Diaz, i quali si sono meritati un 8. Grande prestazione anche di Krunic (7,5), mentre hanno preso 7 Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer e Saelemaekers. 6,5 infine per Giroud.