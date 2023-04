Pagelle Gazzetta: Leao meravigliao, Kjaer è un muro. Maignan ancora decisivo

E' Leao, secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo del Milan nella sfida di Champions League di ieri sera in casa del Napoli: il portoghese, autore di una giocata incredibile in occasione del gol di Giroud, si è meritato un 8. Ottima prestazione poi anche di Kjaer, un muro in difesa, e Maignan, decisivo ancora una volta con un rigore parata (7 per entrambi).