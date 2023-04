Pagelle Gazzetta: Leao migliore in campo, Theo vola a sinistra. Tonali mediano totale

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

E' ovviamente Rafael Leao il giocatore del Milan con il voto più alto nelle pagelle della Gazzetta dello Sport all'indomani del 2-0 del Diavolo contro il Lecce: il portoghese, decisivo con una doppietta, si è meritato un 8. Ottima prestazione (7) anche di Theo Hernandez, che a sinistra ha fatto il terzino-ala, e Tonali, mediano totale in mezzo al campo. Mezzo voto in meno per Maignan, Krunic, Diaz, Kjaer e Bennacer, sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per Messias (5,5) e Rebic (5, altra prova deludente).