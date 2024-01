Pagelle Gazzetta: Loftus-Cheek dominante e decisivo, Theo il peggiore

vedi letture

Grazie ai due gol segnati, Ruben Loftus-Cheek si è meritato il voto più alto nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport: il giocatore inglese, dominante in mezzo al campo e in area di rigore, si è meritato un bel 7,5. 6,5 per Leao e Florenzi, sufficienza piena invece per Calabria, Kjaer, Gabbia, Reijnders e Musah.

Hanno preso 5,5 Maignan, Pulisic e Jovic, mentre non hanno convinto (5) Adli e Giroud, oltre a Theo Hernandez che ha preso il voto più basso (4,5): il terzino francese, scrive la Rosea, "sottovaluta tutto e tutti: le discese di Fabbian, quelle di Zirkzee e di Orsolini che valgono ii due gol emiliani". L'ex Real ha poi sbagliato anche un rigore.