Pagelle Gazzetta: Loftus-Cheek, Theo e Traoré i migliori. Jimenez a volte esagera

Il voto più alto nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport spetta a Loftus-Cheek, autore del gol dell'1-0 e dominante in mezzo campo, Theo Hernandez, che ha giocato un'altra grande partita da centrale difensivo, e Chaka Traoré, il quale è entrato in campo nel finale e ha segnato la sua prima rete in Serie A: per tutti e tre un bel 7.

Mezzo voto in meno, ma prestazione comunque convincente, di Reijnders, Pulisic, Leao e Giroud. Sufficienza piena (6) per Maignan, Calabria, Kjaer, Florenzi, Adli e Musah, mentre l'unica leggere insufficienza è per Jimenez (5,5), il quale è entrato in campo con la solita personalità, ma a volte deve evitare di esagerare.