Pagelle Gazzetta: Maignan il migliore, deludono Diaz, Leao e Giroud

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se il Milan è uscito con un punto dal Mapei Stadium deve dire grazie a Mike Maignan, che nel primo tempo ha parato un rigore a Berardi. Per questo, è lui che si merita il voto più alto nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport: il portiere francese ha infatti preso 7. Mezzo voto in meno, ma prestazione assolutamente positiva, per Kjaer e Theo Hernandez, mentre hanno pres 6 Tomori, Bennacer, Tonali e Messias. 5,5 per Florenzi, Pobega, Saelemaekers e De Ketelaere. Il voto più basso è stato dato a Diaz, Giroud e Leao (5).