Pagelle Gazzetta: Maignan tiene in vita il Milan, male Calabria e Theo. Messias, che gol sbagliato

Se il Milan ha ancora una piccola speranza di andare in finale di Champions League deve ringraziare Mike Maignan, che ieri contro l'Inter ha evitato un parziale ben peggiore rispetto allo 0-2 finale: per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, il francese è stato il migliore in campo (6,5). Nelle file rossonere, ci sono state poi solo altre due sufficienze, vale a dire Tonali e Thiaw (6 per entrambi). 5,5 invece per Giroud e Origi e poi una lunga lista di 5: Kjaer, Tomori, Krunic, Diaz, Bennacer, Saelemaekers, Messias (sbaglia un gol piuttosto semplice nel secondo tempo). I peggiori sono stati i due terzini, Calabria e Theo Hernandez, i quali hanno preso 4,5.