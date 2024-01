Pagelle Gazzetta: nessun insufficienza nel Milan, Theo e Jovic i migliori

Non ci sono insufficienze nelle pagelle delle Gazzetta dello Sport il giorno dopo il 4-1 in Coppa Italia contro il Cagliari. Il voto più alto è stato dato a Theo Hernandez e Luka Jovic (7,5): il francese ha fornito entrambi gli assist per i due gol dell'attaccante serbo. Mezzo voto in meno, ma ottima prestazione anche del giovane Jimenez e di Leao, entrato in campo nel secondo tempo e autore nel finale del gol del definitivo 4-1.

6,5 per Mirante, Simic, Reijnders, Adli e Traoré, con quest'ultimo che ha segnato la sua prima rete al debutto da titolare in gare ufficiali del Milan. Sufficienza piena, infine, per Calabria, Florenzi, Chukwueze, Romero e Pulisic.