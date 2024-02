Pagelle Gazzetta: nessuna insufficienza, Loftus-Cheek e Leao i migliori

vedi letture

Non ci sono insufficienze nelle pagelle di questa mattina della Gazzetta dello Sport all'indomani della netta vittoria del Milan per 3-0 contro il Rennes in Europa League. Il voto più alto lo hanno preso Loftus-Cheek, autore di una doppietta, e Leao, tornato al gol dopo un mese: entrambi si sono meritati un 8.

Ottima prestazione (7) anche di Florenzi, Gabbia, Theo Hernandez e Pulisic, mentre hanno preso mezzo voto in meno Maignan, Gabbia, Reijnders e Musah. Sufficienza piena (6), infine, per tutti gli altri rossoneri che sono subentrati in campo nella ripresa: Okafor, Thiaw, Terracciano, Bennacer e Adli.

Questo il tabellino di Milan-Rennes di Europa League:

MILAN-RENNES 3-0

Marcatori: 32’ e 48’ Loftus-Cheek, 53’ Leao.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 75’ Terracciano), Kjær (dal 62’ Thiaw), Gabbia, Theo Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic (dal 81’ Adli), Loftus-Cheek (dal 75’ Bennacer), Leão (dal 62’ Okafor); Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Nsiala, Victor; Jović. All.: Pioli.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué (dal 67’ Seidu), Omari, Theate, Truffert (dal 75’ Nagida); Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa (da 76’ Blas), D. Doué (dal 76’ Salah); Kalimuendo (dal 67’ Gouiri), Terrier. A disp.: Gallon, Lembet; Belocian, Wooh, Cissé, Lambourde, Yildirim. All.: Stéphan.

Arbitro: Nikola Dabanović (MNE).

Ammoniti: 87’ Nagida.

Recupero: 1' 1T, 4’ 2T.