Pagelle Gazzetta: nessuna insufficienza tra i rossoneri, Giroud il migliore

Ci sono volti molto alti nelle pagelle odierne del Milan sulla Gazzetta dello Sport, all'indomani della bella vittoria in casa del Napoli. Il premio di migliore in campo va a Giroud, autore del gol decisivo ad inizio ripresa: per il francese un bel 7,5. Stesso voto anche per Bennacer e Leao, mentre hanno preso 7 Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez, Tonali e Kessie. Mezzo voto in meno per Maignan, Rebic e Krunic, sufficienza piena (6) infine per Messias e Saelemaekers.