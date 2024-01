Pagelle Gazzetta: Okafor, Gabbia e Loftus-Cheek i migliori, Reijnders in difficoltà

Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, il voto più alto è stato dato a Okafor, che ha segnato il gol vittoria nel recupero, Gabbia, autore di un'ottima prestazione in difesa, e Loftus-Cheek, il quale ha dominato in mezzo al campo con la sua fisicità: per tutti e tre un bel 7. Mezzo voto in meno invece per Maignan, Leao, Giroud e Jovic.

Sufficienza piena (6) per Theo Hernandez, Adli e Florenzi, mentre hanno preso 5,5 Calabria, Kjaer e Pulisic. Il voto più basso (5) spetta a Reijnders, che ha sbagliato troppi passaggi in mezzo al campo ed è apparso più in difficoltà del solito.