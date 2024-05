Pagelle Gazzetta: Pulisic, dna da professionista. Si salvano in pochi, Tomori il peggiore

All'indomani della sconfitta del Milan contro il Torino per 3-1, nelle pagelle odierne della Gazzetta Sportiva troviamo solo quattro sufficienze nella file rossonere: si tratta di Pulisic, il quale ha preso 6,5 e ha dimostrato ancora una volta di essere un grande professionista, Sportiello, Reijnders e Florenzi, i quali hanno invece preso 6.

5,5 per Terracciano, Bennacer, Giroud, Leao e Pobega, mezzo voto in meno per Kalulu, Thiaw, Musah, Jovic e Okafor. Il peggiore in campo è stato però Tomori, il quale ha sbagliato tanto in marcatura e ha sofferto molto i duelli con Zapata: per lui 4,5.