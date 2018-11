Pagelle Gazzetta: Romagnoli ancora decisivo, Castillejo dà pepe al Milan

Non poteva che essere Alesiso Romagnoli il migliore in campo ieri sera contro l'Udinese: il capitano milanista ha segnato nel recupero un altro gol decisivo e per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, si merita un bel 7,5 in pagella. Molto bene (7), poi, anche Castillejo, che è entrato in campo al posto di Higuain e ha dato pepe alla formazione di Gattuso. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettanto positiva, per Donnarumma, Suso, Kessie e Cutrone. Sufficienza piena (6), infine, per tutti gli altri.