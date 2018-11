Pagelle Gazzetta: Romagnoli il migliore, serata da horror per Higuain. Ancora male Calhanoglu

Sono piuttosto bassi i voti sulla Gazzetta dello Sport dei giocatori rossoneri dopo il match contro la Juventus: le uniche sufficienze sono infatti quelle di Donnarumma (6), Kessie (6), Cutrone (6) e Romagnoli, il quale è stato il migliore in campo (6,5). 5,5 invece per Zapata, Bakayoko e Suso, mentre hanno preso 5 Abate, Rodriguez, Calhanoglu (altra prestazione negativa), Castillejo, Laxalt e Borini. Il voto più basso va invece ad Higuain (4,5): il Pipita aveva grande voglia di rivalsa contro la sua ex squadra, ma prima ha sbagliato un rigore e poi si è fatto espellere per proteste.