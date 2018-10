Pagelle Gazzetta: si salva solo Cutrone, Bakayoko e Borini i peggiori

Sono voti molto bassi quelli della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dopo il match di ieri del Milan contro il Betis. L'unico che si è meritato la sufficienza è stato Patrick Cutrone, entrato in campo ad inizio secondo ed autore dell'unico gol rossonero: il giovane attaccante milanista ha preso 6,5. Male invece tutti gli altri: 5,5 per Laxalt, Biglia, Castillejo e Suso, 5 per Reina, Calabria, Zapata, Romagnoli, Bonaventura e Higuain. I peggiori in campo sono stati infine Borini e Bakayoko, entrambi sostituiti da Gattuso all'intervallo.