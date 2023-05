Pagelle Gazzetta: solo cinque sufficienze, male Kalulu sul gol della Cremonese

MilanNews.it

Sono solo cinque le sufficienze nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport all'indomani di Milan-Cremonese: il voto più alto (6,5) spetta a Krunic, entrato bene in campo nel secondo tempo e ad un passo dal gol vittoria nel finale, e a Messias, che ha salvato il Diavolo dalla sconfitta con un gol su punizione nel recupero della ripresa. 6 invece per Maignan, Tonali e Saelemaekers. Mezzo voto in meno per Calabria, Thiaw, Bennacer, Vranckx, Giroud, Origi e Leao, mentre hanno preso 5 Ballo-Touré, De Ketelaere e Diaz. Il peggiore in campo è stato Kalulu (4,5), che ha commesso un grave errore in occasione del gol della Cremonese.