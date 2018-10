Pagelle Gazzetta: Suso il migliore, altri due gol per Higuain. Biglia faro rossonero in mezzo al campo

Secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo ieri contro il Chievo nelle file rossonere è stato Suso, il quale si è meritato un bel 7,5 in pagella: lo spagnolo ha regalato due assist ad Higuain e ha fatto vedere tante belle cose sulla destra. Molto bene (7) poi anche il Pipita, autore di una doppietta, e Biglia, un faro in mezzo al campo. Mezzo voto in meno per Abate, Rodriguez e Bonaventura, mentre tutti gli altri hanno preso 6.